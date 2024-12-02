Calhanoglu: "L'Inter dedica il premio di società dell'anno a Bove, è stata una cosa molto difficile"

La salute viene sempre prima, anche del calcio

Hakan Calhanoglu ha rilasciato queste parole al Gran Galà del Calcio dedicando ad Edoardo Bove il premio vinto dall'Inter come società dell'anno: "Quello che è successo ieri ad Edoardo Bove è stata una cosa molto difficile per noi, anche mentalmente. Come hanno detto tutti, siamo tutti con lui. La salute viene sempre prima, anche del calcio. Noi dedichiamo come Inter questo premio a lui".

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