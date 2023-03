Una brutta notizia per l’Inter prima della Fiorentina: non ci sarà Calhanoglu, distrazione muscolare

Attraverso i propri canali ufficiali, l’Inter ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, che si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Dunque si tratta di una perdita importante per l’Inter per la prossima gara contro la Fiorentina in programma sabato a San Siro. Probabilmente il giocatore turco tornerà per il ritorno dei quarti di finale di Champions League della squadra nerazzurra contro il Benfica.

