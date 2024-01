Inter: Inzaghi sceglie un centrocampo totalmente rivoluzionato stasera al Franchi

Nella partita odierna la squadra di Simone inzaghi scenderà in campo con una formazione rivoluzionata a causa delle squalifiche di Barella e Calhanoglu, al loro posto pronto Asllani in cabina di regia con Frattesi che agirà al suo fianco. Questo è quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport con l’Inter, che in virtù del pareggio della Juventus, avrà la possibilità di allungare in testa al campionato, per tale motivo servirà una Fiorentina ai limiti della perfezione stasera ed un Franchi pronto a spingere la squadra verso una grande notte.