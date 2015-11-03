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Notizie Frattesi Fiorentina

Inter, Frattesi: "Sarà difficile ripetersi. Adesso si sono aggiunte Fiorentina, Atalanta, Lazio e Napoli"

15 dicembre 2024 14:47

Sky Sport, ancora in dubbio la presenza di Acerbi e Frattesi con la Fiorentina. Inzaghi deciderà domani

29 novembre 2024 16:45

Oltre ad Acerbi l'Inter perde anche Frattesi per un'infiammazione alla caviglia, in dubbio per domenica

25 novembre 2024 12:24

Inter: Inzaghi sceglie un centrocampo totalmente rivoluzionato stasera al Franchi

28 gennaio 2024 14:14

Bonaventura escluso per Frattesi. La probabile formazione dell'Italia contro l'Ucraina, Spalletti tiene fuori Jack

19 novembre 2023 23:05

Galli: "Con 20 milioni avrei preso subito Vicario. Castrovilli non vale meno di Frattesi"

12 luglio 2023 18:23

Tuttosport, la Roma ha offerto Shomurodov al Sassuolo, ma non lo vuole. Piace alla Fiorentina

23 dicembre 2022 13:27

Borja Valero: "Fossi la Fiorentina farei la spesa a Sassuolo e prenderei subito Scammacca e Frattesi"

09 giugno 2022 16:21

Al 37' il Sassuolo raddoppia contro la Fiorentina al Franchi, in rete Frattesi

19 dicembre 2021 13:12

Gazzetta dello Sport, l'Inter tenta lo sgambetto alla Fiorentina: nerazzurri su Scamacca e Viti

10 dicembre 2021 13:54

Schira: "Fiorentina molto interessata a Frattesi del Sassuolo: ottima la sua stagione al Monza"

10 aprile 2021 09:58

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