Notizie Frattesi Fiorentina

Inter, Frattesi: "Sarà difficile ripetersi. Adesso si sono aggiunte Fiorentina, Atalanta, Lazio e Napoli"
15 dicembre 2024 14:47
Sky Sport, ancora in dubbio la presenza di Acerbi e Frattesi con la Fiorentina. Inzaghi deciderà domani
29 novembre 2024 16:45
Oltre ad Acerbi l'Inter perde anche Frattesi per un'infiammazione alla caviglia, in dubbio per domenica
25 novembre 2024 12:24
Inter: Inzaghi sceglie un centrocampo totalmente rivoluzionato stasera al Franchi
28 gennaio 2024 14:14
Bonaventura escluso per Frattesi. La probabile formazione dell'Italia contro l'Ucraina, Spalletti tiene fuori Jack
19 novembre 2023 23:05
Galli: "Con 20 milioni avrei preso subito Vicario. Castrovilli non vale meno di Frattesi"
12 luglio 2023 18:23
Tuttosport, la Roma ha offerto Shomurodov al Sassuolo, ma non lo vuole. Piace alla Fiorentina
23 dicembre 2022 13:27
Borja Valero: "Fossi la Fiorentina farei la spesa a Sassuolo e prenderei subito Scammacca e Frattesi"
09 giugno 2022 16:21
Al 37' il Sassuolo raddoppia contro la Fiorentina al Franchi, in rete Frattesi
19 dicembre 2021 13:12
Gazzetta dello Sport, l'Inter tenta lo sgambetto alla Fiorentina: nerazzurri su Scamacca e Viti
10 dicembre 2021 13:54
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