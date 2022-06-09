Borja Valero: "Fossi la Fiorentina farei la spesa a Sassuolo e prenderei subito Scammacca e Frattesi"

Borja Valero ha parlato del mercato della Fiorentina consigliando alla società viola dove andare a fare gli acquisti

Borja Valero ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul mercato della Fiorentina:

"Fossi la Fiorentina andrei a fare la spesa all'Empoli e al Sassuolo, come se fossi al supermercato, sono due squadre che giocano un grande calcio in linea con la filosofia della Fiorentina, prenderei subito Scamacca e Frattesi, ma li avrei presi anche prima che fossero esplosi, Frattesi si sa inserire bene, ha tanta corsa sia in fase offensiva che in fase difensiva, con Italiano farebbe benissimo con i suoi inserimenti"

BORJA VALERO PARLA DI MONTELLA E SOUSA

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