Borja Valero rivela: “Montella era bravo e tranquillo, ma Sousa era di un altro livello tatticamente”

Ai microfoni del Pentasport ha parlato l’ex viola Borja Valero. Queste le sue parole:

“Ho sentito tantissimo la maglia della Fiorentina. Quando ho imparato la lingua ho capito quanto era importante per Firenze la squadra. Per questo amore sono rimasto a Firenze. Il più bravo e meno bravo allenatore? Montella era bravo ci lasciava liberi e tranquilli. Sousa però aveva qualcosa in più di Montella sotto il livello tattico. Nei primi mesi avevano creato un clima stupendo. Peccato per gli ultimi mesi. E’ vero che ti piaceva il ritiro? Si ci andavo anche quando non dovevo andarci (ride). Il più forte a Firenze con cui ho giocato? Ilicic era il più forte, forse anche leggermente di più di Rossi che comunque era un giocatore speciale. Ilicic era sottovalutato”.

