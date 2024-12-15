Inter, Frattesi: "Sarà difficile ripetersi. Adesso si sono aggiunte Fiorentina, Atalanta, Lazio e Napoli"

Le parole del centrocampista dell'Inter a La Stampa, Davide Frattesi, sulla lotta Scudetto e sulle outsider

Davide Frattesi, intervistato da La Stampa, ha parlato di una lotta Scudetto molto aperta, nella quale il centrocampista nerazzurro inserisce anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sarà difficile ripetersi, ci sono più squadre. Nella scorsa stagione c’erano solo la Juventus e un po’ il Milan. Adesso si sono aggiunte Atalanta, Fiorentina, Lazio e Napoli. Due squadre possono sbagliare, ma ci sono le altre. È un torneo molto più aperto".

TMW: “Il grande sogno per la difesa è Dragusin, la Fiorentina ha chiesto informazioni al Tottenham”

https://www.labaroviola.com/tmw-il-grande-sogno-per-la-difesa-e-dragusin-la-fiorentina-ha-chiesto-informazioni-al-tottenham/280930/