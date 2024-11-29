Sky Sport, ancora in dubbio la presenza di Acerbi e Frattesi con la Fiorentina. Inzaghi deciderà domani
Lo scioglimento del dubbio sulla presenza di Francesco Acerbi e Davide Frattesi tra i convocati per Fiorentina-Inter slitta a domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, solo alla vigilia della gar...
Lo scioglimento del dubbio sulla presenza di Francesco Acerbi e Davide Frattesi tra i convocati per Fiorentina-Inter slitta a domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, solo alla vigilia della gara del Franchi Simone Inzaghi deciderà se portare o meno con sé i due giocatori, che oggi hanno fatto progressi per quanto riguarda il completo recupero dai rispettivi infortuni ma che restano comunque in dubbio.
SENTITE CARESSA: “SE LA FIORENTINA GIOCA COME AL SOLITO CONTRO L’INTER RISCHIA GROSSO, OCCHIO A THURAM”
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