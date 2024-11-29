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Sky Sport, ancora in dubbio la presenza di Acerbi e Frattesi con la Fiorentina. Inzaghi deciderà domani

Lo scioglimento del dubbio sulla presenza di Francesco Acerbi e Davide Frattesi tra i convocati per Fiorentina-Inter slitta a domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, solo alla vigilia della gar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2024 16:45
Sky Sport, ancora in dubbio la presenza di Acerbi e Frattesi con la Fiorentina. Inzaghi deciderà domani -
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Lo scioglimento del dubbio sulla presenza di Francesco Acerbi e Davide Frattesi tra i convocati per Fiorentina-Inter slitta a domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, solo alla vigilia della gara del Franchi Simone Inzaghi deciderà se portare o meno con sé i due giocatori, che oggi hanno fatto progressi per quanto riguarda il completo recupero dai rispettivi infortuni ma che restano comunque in dubbio.

SENTITE CARESSA: “SE LA FIORENTINA GIOCA COME AL SOLITO CONTRO L’INTER RISCHIA GROSSO, OCCHIO A THURAM”

https://www.labaroviola.com/sentite-caressa-se-la-fiorentina-gioca-come-al-solito-contro-linter-rischia-grosso-occhio-a-thuram/278785/

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