Tuttosport, la Roma ha offerto Shomurodov al Sassuolo, ma non lo vuole. Piace alla Fiorentina

La Fiorentina continua a seguire l'attaccante della Roma Shomurodov. L'attaccante piache anche al Torino di Juric

Come racconta Tuttosport, la Roma e il Sassuolo continuano la trattativa per Frattesi in giallorosso. Nella trattativa i giallorossi hanno inserito anche l’attaccante Shomurodov che piace ad altri club di A, con Torino e Fiorentina alla finestra. Gli emiliani, però, riflettono sul fatto che l’attaccante giallorosso potrebbe intralciare l’inserimento di Pinamonti, e per il momento hanno declinato l'offerta

IL RACCONTO DI SIRIGU

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