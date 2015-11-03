Notizie Shomurodov Fiorentina

Gazzetta dello Sport: "Fiorentina e Salernitana si contendono Nzola ma la Roma ha la carta Shomurodov"
23 giugno 2023 17:09
Gazzetta, Fiorentina segue Shomurodov ma lo Spezia è in vantaggio. Concorrenza Cremonese
25 gennaio 2023 08:39
Corriere dello Sport, Shomurodov-Fiorentina pista difficile: la Roma lo vende solo con obbligo
18 gennaio 2023 09:31
Nazione, Cabral ipotesi prestito Samp o Cremonese. Fiorentina piacciono Belotti e Shomurodov
02 gennaio 2023 09:44
Shomurodov piace alla Fiorentina, e non solo, ma Roma spara alto con le pretese: chiesti 10 milioni
24 dicembre 2022 16:09
Tuttosport, la Roma ha offerto Shomurodov al Sassuolo, ma non lo vuole. Piace alla Fiorentina
23 dicembre 2022 13:27
Tuttosport, la Fiorentina vuole rifarsi l'attacco grazie alla Roma. Occhi su Belotti e Shomurodov
21 dicembre 2022 12:27
Archivio