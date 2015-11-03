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Notizie Shomurodov Fiorentina

Gazzetta dello Sport: "Fiorentina e Salernitana si contendono Nzola ma la Roma ha la carta Shomurodov"

23 giugno 2023 17:09

Gazzetta, Fiorentina segue Shomurodov ma lo Spezia è in vantaggio. Concorrenza Cremonese

25 gennaio 2023 08:39

Corriere dello Sport, Shomurodov-Fiorentina pista difficile: la Roma lo vende solo con obbligo

18 gennaio 2023 09:31

Nazione, Cabral ipotesi prestito Samp o Cremonese. Fiorentina piacciono Belotti e Shomurodov

02 gennaio 2023 09:44

Shomurodov piace alla Fiorentina, e non solo, ma Roma spara alto con le pretese: chiesti 10 milioni

24 dicembre 2022 16:09

Tuttosport, la Roma ha offerto Shomurodov al Sassuolo, ma non lo vuole. Piace alla Fiorentina

23 dicembre 2022 13:27

Tuttosport, la Fiorentina vuole rifarsi l'attacco grazie alla Roma. Occhi su Belotti e Shomurodov

21 dicembre 2022 12:27

Il Messaggero, sondaggio della Fiorentina per Shomurodov. Solbakken alla Roma potrebbe aprire la trattativa

08 giugno 2022 12:00

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