Nazione, Cabral ipotesi prestito Samp o Cremonese. Fiorentina piacciono Belotti e Shomurodov

Cabral, nessuno confermerà mai che il brasiliano possa essere al centro di un’ operazione in uscita in tempi brevi, ma la realtà racconta che il centravanti ha già ricevuto due proposte per il prestito fino a giugno, rispettivamente da Sampdoria e Cremonese.Certo è che in caso di addio a Cabral, la Fiorentina dovrà tornare a muoversi anche per la ricerca di una nuova punta. La soluzione può arrivare da Roma. Piace (come piaceva questa estate) soprattutto Belotti, ma anche Shomuroduv potrebbe rientrare nei piani viola nel caso il giocatore non si accordasse con il Torino. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, SABIRI ALLA FIORENTINA? TRE LE PISTE: PRESTITO, ACQUISTO IMMEDIATO O CARTA CONTROPARTITA