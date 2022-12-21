Tuttosport, la Fiorentina vuole rifarsi l'attacco grazie alla Roma. Occhi su Belotti e Shomurodov

Occhi rivolta verso la Roma da parte della Fiorentina, la squadra viola guarda ai giallorossi per rinforzare il suo attacco

Tuttosport in edicola oggi dà ampio spazio al mercato che è ormai alle porte, e tratta di argomenti che riguardano da vicino anche la Fiorentina. Per quanto riguarda il proprio reparto offensivo, infatti, i viola starebbero monitorando oltre al Gallo Belotti anche Eldor Shomurodov, uzbeko della Roma che vorrebbe cambiare maglia per trovare più spazio. E' possibile un doppio colpo dai giallorossi che potrebbe rivoluzionare l'attacco gigliato

BECCAGLIA SODDISFATTA DOPO LA SENTENZA

https://www.labaroviola.com/beccaglia-contenta-tifoso-mi-ha-umiliato-sputandosi-sulla-mano-prima-di-toccarmi-fatta-giustizia/196571/