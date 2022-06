Il Messaggero, sondaggio della Fiorentina per Shomurodov. Solbakken alla Roma potrebbe aprire la trattativa

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Cabral. Accanto alle varie piste Belotti, Pinamonti e Djuric, ecco spuntare un nuovo nome: Eldor Shomurodov. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni alla Roma per l’attaccante uzbeko. I giallorossi, fino a questo momento, hanno sempre assicurato la permanenza dell’uzbeko per la prossima stagione, soprattutto alla luce dei 20 milioni spesi la scorsa estate. Tuttavia, l’eventuale arrivo di Solbakken, potrebbe aprire nuovi scenari e la cessione dell’ex Genoa non sarebbe più così improbabile.