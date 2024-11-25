Oltre ad Acerbi l'Inter perde anche Frattesi per un'infiammazione alla caviglia, in dubbio per domenica

Due ritorni e un assente. Inzaghi ritrova Calhanoglu e Lautaro Martinez durante la rifinitura a San Siro ma perde Davide Frattesi, rimasto negli spogliatoi per un’infiammazione alla caviglia sinistra....

Due ritorni e un assente. Inzaghi ritrova Calhanoglu e Lautaro Martinez durante la rifinitura a San Siro ma perde Davide Frattesi, rimasto negli spogliatoi per un’infiammazione alla caviglia sinistra. I primi due saranno titolari contro il Lipsia, come da programma, mentre l’ex Sassuolo è in dubbio. Da capire se andrà in panchina. Il resto della truppa è a disposizione. Durante l’allenamento mancano solo Acerbi - elongazione al bicipite femorale, salterà il Lipsia - e Palacios, non in lista Champions. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport

ACERBI OUT

https://www.labaroviola.com/brutta-notizia-per-linter-acerbi-salta-la-fiorentina-per-unelongazione-al-bicipite-femorale/278168/