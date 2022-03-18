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Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista

Brozovic salterà la sfida casalinga contro la Fiorentina e costringe Inzaghi a dover cercare qualcosa di innovativo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2022 13:08
Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista -
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Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, le condizioni di Marcelo Brozovic non sono migliorate e servirebbe un miracolo per vederlo titolare contro la Fiorentina. Il mister nerazzurro Simone Inzaghi starebbe pesando a una soluzione innovativa per il match di domani. Molto probabilmente, sarà Calhanoglu  a rivestire il ruolo di regista e quindi, sostituire il croato. Si attendono delle novità nella giornata odierna.

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