Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista

Brozovic salterà la sfida casalinga contro la Fiorentina e costringe Inzaghi a dover cercare qualcosa di innovativo

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, le condizioni di Marcelo Brozovic non sono migliorate e servirebbe un miracolo per vederlo titolare contro la Fiorentina. Il mister nerazzurro Simone Inzaghi starebbe pesando a una soluzione innovativa per il match di domani. Molto probabilmente, sarà Calhanoglu a rivestire il ruolo di regista e quindi, sostituire il croato. Si attendono delle novità nella giornata odierna.

ARRIVABENE PARLA DI VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/arrivabene-rivela-vlahovic-voleva-solo-la-juventus-preaccordo-no-e-un-falso-assoluto/169432/