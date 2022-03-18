Arrivabene rivela: "Vlahovic voleva solo la Juventus. Preaccordo? No, è un falso assoluto"

Prima abbiamo raggiunto l'accordo con la Fiorentina, poi abbiamo trattato con gli agenti, forti della volontà di Vlahovic

L'ad della Juventus Maurizio Arrivabene ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, in un passaggio ha parlato dell'acquisto di Vlahovic: "L'acquisto di Vlahovic è funzionale soprattutto per il prossimo anno. Il fatto che sia arrivato a Gennaio è frutto della situazione che si stava creando con altri club esteri. Sapevamo che a Giugno sarebbe stato più complicato, ma dopo avere esposto il piano ad Agnelli, abbiamo incontrato prima Barone e poi gli agenti".

Poi ha aggiunto: "Accordo precedente? Questo è un falso assoluto. Fosse stato così, la Fiorentina poteva alzare la richiesta a suo piacimento. Prima abbiamo raggiunto l'accordo con la società viola, poi abbiamo trattato con gli agenti, forti della volontà di Dusan, che voleva solo la Juventus".

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