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La Fiorentina deve trasformarsi in una big, deve vincere senza snaturarsi se vuole l'Europa

Milan e Atalanta, sono solo quelle le due big battute dai viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2022 08:59
La Fiorentina deve trasformarsi in una big, deve vincere senza snaturarsi se vuole l'Europa - La Fiorentina festeggia la vittoria
La Fiorentina festeggia la vittoria
Rassegna Stampa
Fiorentina
Italiano
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Fiorentina ha battuto soltanto una volta una squadra che lotta per l'Europa, cioè il Milan. Poi facendo eccezione per l'Atalanta sempre battuta, la squadra di Italiano non ha mai portato a casa punti. Domani sarà il primo di tanti test decisivi, l'Europa può essere raggiunta. Lo scrive Repubblica.

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