La Fiorentina deve trasformarsi in una big, deve vincere senza snaturarsi se vuole l'Europa

Milan e Atalanta, sono solo quelle le due big battute dai viola

La Fiorentina ha battuto soltanto una volta una squadra che lotta per l'Europa, cioè il Milan. Poi facendo eccezione per l'Atalanta sempre battuta, la squadra di Italiano non ha mai portato a casa punti. Domani sarà il primo di tanti test decisivi, l'Europa può essere raggiunta. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, MOURINHO FRECCIATA A SARRI: “C’È CHI ESCE DALL’EUROPA PER FUMARE DURANTE LA SETTIMANA E CHI VA AVANTI”

https://www.labaroviola.com/mourinho-frecciata-a-sarri-ce-chi-esce-dalleuropa-per-fumare-durante-la-settimana-e-chi-va-avanti/169422/