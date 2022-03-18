La Fiorentina deve trasformarsi in una big, deve vincere senza snaturarsi se vuole l'Europa
Milan e Atalanta, sono solo quelle le due big battute dai viola
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2022 08:59
La Fiorentina ha battuto soltanto una volta una squadra che lotta per l'Europa, cioè il Milan. Poi facendo eccezione per l'Atalanta sempre battuta, la squadra di Italiano non ha mai portato a casa punti. Domani sarà il primo di tanti test decisivi, l'Europa può essere raggiunta. Lo scrive Repubblica.
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