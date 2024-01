Impallomeni: “Inter squadra forte, ma senza Barella e Calhanoglu sarà molto difficile a Firenze”

L’ex calciatore e giornalista, Stefano Impallomeni, ha analizzato il big match della 22° giornata di Serie A, Fiorentina–Inter, ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole:

“L’Inter è una squadra forte, rinfrancata dal titolo in Arabia. Saranno assenti Barella e Calhanoglu, ma senza il turco l’Inter ha pareggiato tre volte di fila. E anche senza Barella le cose non vanno benissimo. Stavolta poi senza di loro in panchina non ha vere alternative, tanto che hanno dovuto trattenere Sensi. Mi aspetto una partita più difficile per l’Inter“.

