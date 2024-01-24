Il Corriere dello Sport spaventa la Fiorentina: la Roma vuole Baldanzi, costa 15 milioni, obiettivo sfumato?
L'obiettivo estivo della Fiorentina Tommaso Baldanzi, che non sta giocando molto all'Empoli, ha su di lui gli occhi della Roma
Non solo Angelino. Cessioni permettendo, la Roma continua a pensare anche al rafforzamento del reparto offensivo. E tra le idee di questi giorni c’è un giocatore che è sempre piaciuto a Tiago Pinto e che adesso avrebbe anche il gradimento di De Rossi: Tommaso Baldanzi. Il talento dell’Empoli e dell’Under 21, già nel mirino di altre big della A, è però valutato tanto dai toscani, disposti a lasciarlo andare solo a determinate condizioni. La richiesta resta quindi sui 15 milioni, ma potrebbero essere valutate anche delle contropartite gradite alla società del presidente Corsi. Lo riporta il Corriere dello Sport
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