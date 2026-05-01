Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”

Il belga confronta il suo prime con i centrocampisti di oggi e si piazza davanti a quasi tutti, facendo eccezioni solo per pochi nomi di spicco

Nel corso della lunga intervista concessa da Radja Nainggolan a Sky Sports Unplugged, il centrocampista belga si è concesso ad un classico gioco in cui si è dovuto paragonare ai grandi centrocampisti della Serie A di oggi. Inevitabilmente l'ex-Inter e Roma fra le altre ha avuto pensieri divisivi anche se ha sempre motivato al meglio le sue decisioni nel confronto fra il suo "momento prime" e i protagonisti di oggi come Rabiot, Calhanoglu, McTominay e non solo.

"Meglio il prime di Nainggolan o Calhanoglu? Io. Io o McTominay? Io, tutta la vita: non è un giocatore che mi piace, fa tanti gol ma è un giocatore normale. Farà sempre 12-13 gol a stagione, corre tanto ma quando deve fare una costruzione non ha la tecnica per giocare tra le linee"

"Il mio prime o Barella? Se devo dire un giocatore che posso mettere sopra di me è lui. Io o De Bruyne? Diversi, io dovevo pulire e lui inventare: mi piace tanto, vede cose che altri non vedono, lo metto sopra"

Lo riporta calciomercato.com