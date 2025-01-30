Buone notizie per l'Inter: Calhanoglu in gruppo, ci sarà contro il Milan e contro la Fiorentina

Il centrocampista dell'Inter Calhanoglu ha recuperato dall'infortunio e ci sarà nelle prossime sfide dei nerazzurri contro Milan e Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2025 14:04

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