Buone notizie per l'Inter: Calhanoglu in gruppo, ci sarà contro il Milan e contro la Fiorentina
Il centrocampista dell'Inter Calhanoglu ha recuperato dall'infortunio e ci sarà nelle prossime sfide dei nerazzurri contro Milan e Fiorentina
Notizie importantissime per l'Inter in vista del derby contro il Milan in programma domenica 2 febbraio. Alla seduta di allenamento di oggi alla Pinetina, dopo la vittoria nell'ultima gara di Champions League contro il Monaco, ha preso parte anche Hakan Calhanoglu.
Il turco, così come Acerbi, ha svolto buona parte del lavoro col resto del gruppo ed è quindi da considerarsi recuperato per il big match contro i rossoneri. Ancora lavoro a parte per Joaquin Correa, che difficilmente recupererà, mentre Mehdi Taremi ha svolto lavoro personalizzato e le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di domani, col tecnico che prenderà una decisione insieme allo staff medico. Il recupero di Calhanoglu in questa settimana significa che il turco giocherà anche contro la Fiorentina, che potrebbe affrontare ben due volte nel giro di 3 giorni. Lo riporta TMW.
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