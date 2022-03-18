Italiano carica: "Dobbiamo giocare come contro la Juventus. Bonaventura e Amrabat non ci saranno"

Vigilia di campionato per la Fiorentina che domani affronterà l'Inter a San Siro nelle gara delle 18, ne ha parlato Italiano in conferenza

Alla vigilia di Inter-Fiorentina il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, le parole del tecnico viola:

"Sarà una partita dove noi dobbiamo avere attenzione ai massimi livelli e l'approccio deve essere uguale ad altre partite dove abbiamo pensato di essere inferiori, dobbiamo avere questa idea, se vogliamo dare noi e fare gol dobbiamo pensare con umiltà e rincorrere. L'Inter è una delle squadre più forti d'Italia, in casa loro sono straordinari. Dobbiamo essere umili

Contro la Juventus abbiamo fatto tutto quello che ho detto, concentrazione e proposta di gioco, ogni palla era quella della vita, se giochiamo cosi ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Quella è stata una partita in cui anche chi è subentrato ha dimostrato che possiamo giocare ad alti livelli

Stiamo crescendo dall'inizio dell'anno, abbiamo alternato alti e bassi con momenti dove ogni reparto creava problemi, penso che da qui alla fine spero che ne arrivino pochi di questi alti e bassi. Siamo migliorati sotto tutti i punti di vista, riusciamo sempre ad avere il pallino del gioco, se andiamo nel dettaglio, dobbiamo migliorare nei gol realizzati e nella gestione delle singole partite, vedi i gol subiti nei minuti di recupero.

Bonaventura non è recuperato, ha cercato di recuperare ma non ce l'ha fatta come non è a disposizione Amrabat è influenzato. Domani non abbiamo nulla da perdere e l'Inter non è in crisi, a Torino puoi pareggiare e l'ultima in casa ha vinto 5-0. Se pensiamo che sono in crisi gli abbiamo dato dei grandi vantaggi.

Se la vittoria del Villarreal mi ha dato indicazioni per il ritorno contro la Juventus di Coppa Italia? Ogni partita ha una storia diversa, il Villarreal arrivava da un pareggio, quindi il pareggio va gestito in maniera diversa e ha potuto preparare la partita in maniera diversa, noi dovremo andare a Torino per fare gol, quindi è diverso. Dovremo cercare di tenerla sempre viva e aperta tenendo alta la concentrazione. Comunque e presto e ci sarà tempo per pensarci"

Non so quanto tempo ci vorrà a Cabral, può esplodere in qualsiasi momento, ogni ragazzo è diverso, ognuno ha bisogno del suo tempo, io vedo un calciatore che si allena e che ha voglia di entrare in condizione e all'inizio ne ha avute tanto che non lo hanno fatto essere al 100%. Ha tutto il tempo per entrare in condizione, noi abbiamo tanta pazienza, è un classe 98.

Felice dell'esodo dei tifosi viola, vuol dire che a Firenze tutti si stanno accorgendo del lavoro che stiamo facendo, mi sento orgoglioso. Tutti i giocatori sono cresciuti, vorrei vedere qualche gol in più, alla fine magari parleremo dei singoli"

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