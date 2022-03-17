Spalletti vuole Berardi al Napoli, potrebbe sfumare per sempre l'ipotesi Fiorentina, era stato vicino

Domenico Berardi è stato il grande obiettivo della Fiorentina la scorsa estate ed è ancora il giocatore preferito da Vincenzo Italiano

Domenico Berardi è il grande obiettivo del Napoli in vista della prossima stagione. L’esterno del Sassuolo e della Nazionale azzurra piace tantissimo a Luciano Spalletti che vorrebbe allenarlo nella prossima stagione. Carnevali, dg del Sassuolo, conosce benissimo i desideri del suo capitano e pone le condizioni per un trasferimento nella prossima estate. Il giocatore neroverde avrebbe già dato la sua disponibilità per il trasferimento ma resta da trovare l'accordo con il Sassuolo. Berardi dunque, dopo essere stato molto vicino alla Fiorentina, potrebbe andare al Napoli. Lo racconta Calciomercato.com

FLACHI DICE LA SUA OPINIONE

https://www.labaroviola.com/flachi-risponde-differenza-tra-allegri-e-iachini-sono-i-giocatori-che-allenano-ma-max-non-e-scarso/169312/