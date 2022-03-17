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Brozovic ancora a parte: in forte dubbio per la Fiorentina. Domani la scelta di Inzaghi

Brozovic ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio. Il croato si è allenato nuovamente a parte: domani giornata cruciale per Inzaghi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2022 18:45
Brozovic ancora a parte: in forte dubbio per la Fiorentina. Domani la scelta di Inzaghi -
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

A due giorni da Inter-Fiorentina Marcelo Brozovic si è allenato ancora a parte. Il centrocampista croato, stando a quanto riportato da Sky Sportha svolto lavoro differenziato a causa del problema al polpaccio accusato ad Anfield. Ad Appiano, comunque, conservano qualche speranza di recuperare il regista di Inzaghi in tempo per sabato sera, tanto che domani le sue condizioni verranno verificate nuovamente. 

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