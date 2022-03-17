Brozovic ancora a parte: in forte dubbio per la Fiorentina. Domani la scelta di Inzaghi

Brozovic ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio. Il croato si è allenato nuovamente a parte: domani giornata cruciale per Inzaghi

A due giorni da Inter-Fiorentina Marcelo Brozovic si è allenato ancora a parte. Il centrocampista croato, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha svolto lavoro differenziato a causa del problema al polpaccio accusato ad Anfield. Ad Appiano, comunque, conservano qualche speranza di recuperare il regista di Inzaghi in tempo per sabato sera, tanto che domani le sue condizioni verranno verificate nuovamente.

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