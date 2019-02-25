(FOTO): Siparietto su Instagram tra Marcelo Brozovic e Raja Nainggolan nel post partita Fiorentina-Inter…

Non smette di bruciare la decisione presa dall'arbitro Abisso che praticamente all’ultima azione possibile in Fiorentina-Inter ha deciso di concedere un rigore ai viola nonostantei tantissimi dubbi, c...

Non smette di bruciare la decisione presa dall'arbitro Abisso che praticamente all’ultima azione possibile in Fiorentina-Inter ha deciso di concedere un rigore ai viola nonostantei tantissimi dubbi, che in realtà sembrano scongiurare la possibilità di un penalty per il fallo di mano di D’Ambrosio. Su Instagram il centrocampista croato Marcelo Brozovic ha postato delle foto di squadra, compresa anche quella dove è ritratto a polemizzare con il direttore di gara dopo la decisione di fischiare il rigore. Di tutta risposta è arrivato anche Radja Nainggolan, che si è “limitato” a commentare con un: “Incredibile“, aggiungendo poi una faccina arrabbiata ed una faccina che indica l’incredulità di quanto è successo. In risposta Brozovic grida: "scandaloso".

Fonte: passioneinter.com