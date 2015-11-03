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Notizie Naingollan Fiorentina

La Fiorentina progetta un centrocampo da sogno, si puntano Bonaventura e Nainggolan. Paquetà...

16 aprile 2020 14:51

Passetti: "È difficile tenere un giocatore top come Nainggolan. Dopo questa crisi è ancora più complicato"

14 aprile 2020 17:38

Commisso: "Eravamo vicini a Nainggolan e De Rossi. Chiesa andrà via solo se lo chiederà, ma al prezzo giusto"

10 gennaio 2020 10:48

Nainggolan: "Serate, discoteche, alcol? Posso rinunciare a tutto ma non sarei me stesso"

25 ottobre 2019 20:25

(FOTO): Siparietto su Instagram tra Marcelo Brozovic e Raja Nainggolan nel post partita Fiorentina-Inter…

25 febbraio 2019 11:06

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