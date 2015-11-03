Notizie Naingollan Fiorentina

La Fiorentina progetta un centrocampo da sogno, si puntano Bonaventura e Nainggolan. Paquetà...
16 aprile 2020 14:51
Passetti: "È difficile tenere un giocatore top come Nainggolan. Dopo questa crisi è ancora più complicato"
14 aprile 2020 17:38
Commisso: "Eravamo vicini a Nainggolan e De Rossi. Chiesa andrà via solo se lo chiederà, ma al prezzo giusto"
10 gennaio 2020 10:48
Nainggolan: "Serate, discoteche, alcol? Posso rinunciare a tutto ma non sarei me stesso"
25 ottobre 2019 20:25
(FOTO): Siparietto su Instagram tra Marcelo Brozovic e Raja Nainggolan nel post partita Fiorentina-Inter…
25 febbraio 2019 11:06
Archivio