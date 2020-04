di Lorenzo Bigiotti

Ogni esperto di calcio ed allenatore sa che per una avere una squadra forte è fondamentale avere un centrocampo competitivo. E se Badelj e Pulgar in questa stagione non hanno convinto, la Fiorentina si sta già rifacendo il look in vista della prossima stagione. Duncan è già arrivato a gennaio, Amrabat si aggregherà nella prossima stagione e in tutto questo la viola ha già un Castrovilli in rampa di lancio.

Ma la Fiorentina non si ferma qua. Sono infatti calde tante trattative. La prima porta il nome di Jack Bonaventura, che potrebbe essere una ghiottissima occasione a costo zero. C’è da battere la concorrenza del Torino, che comunque non rappresenta un ostacolo insormontabile poichè la Fiorentina dispone di maggiori risorse e appeal. Poi c’è il sogno Nainggolan. Il Cagliari ha già ammesso di non poterselo permettere e l’Inter deve cercare un nuovo acquirente. Il club viola è molto interessato ed ha tutte le carte in regola per prenderlo. Tuttavia, resta da capire se la valutazione alta che ne fanno i nerazzurri resta un ostacolo troppo grande. Infine Paquetà, il Milan vuole cederlo, ma la valutazione di trenta milioni attualmente è valutata troppo esosa dal club viola, che però potrebbe farsi avanti nel caso i rossoneri decidessero di valutare anche offerte inferiori