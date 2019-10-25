Nainggolan: "Serate, discoteche, alcol? Posso rinunciare a tutto ma non sarei me stesso"

Ecco la lunga intervista rilasciata da Radja Nainggolan domani su Sportweek, il megazine insieme Gazzetta ogni sabato."Sono tornato in Sardegna anche per mia moglie: qui è nata, ha la famiglia e gli a...

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2019 20:25

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