Nainggolan: "Serate, discoteche, alcol? Posso rinunciare a tutto ma non sarei me stesso"
Ecco la lunga intervista rilasciata da Radja Nainggolan domani su Sportweek, il megazine insieme Gazzetta ogni sabato."Sono tornato in Sardegna anche per mia moglie: qui è nata, ha la famiglia e gli a...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 20:25
Ecco la lunga intervista rilasciata da Radja Nainggolan domani su Sportweek, il megazine insieme Gazzetta ogni sabato.
"Sono tornato in Sardegna anche per mia moglie: qui è nata, ha la famiglia e gli amici. Qui per lei è più facile combattere a vivere. Serate, discoteche,alcol? Se voglio, io posso rinunciare a tutto. Ma non sarei me stesso".