Baroni: ''Alla Lucchese da protagonista, ma sono un tifoso viola. Con mio padre studio le prestazioni...''

L'ex capitano della Fiorentina Primavera, Riccardo Baroni, ha parlato della sua stagione alla Lucchese a Il Tirreno. "Mio padre mi disse che Lucca è una piazza dove avrei potuto fare bene, crescere e...

L'ex capitano della Fiorentina Primavera, Riccardo Baroni, ha parlato della sua stagione alla Lucchese a Il Tirreno. "Mio padre mi disse che Lucca è una piazza dove avrei potuto fare bene, crescere e maturare. Mi ha visto diverse volte al Porta Elisa e mi piace molto rivedere le partite assieme a lui perché spesso mi dice su quali aspetti devo migliorare. Ma in casa non parliamo solo di pallone. Un cognome pesante? Non ritengo sia un peso, per me è un orgoglio sapere che mio padre ha scritto pagine importanti in A ed uno stimolo per fare meglio di lui che era più forte fisicamente già alla mia età. Io forse sono più veloce e me la cavo nell’impostazione da dietro, ma devo irrobustirmi un po’. Nella Fiorentina sono stato convocato anche in prima squadra da Paulo Sousa. Ora penso a fare bene a Lucca, sono contento, c’è un bel gruppo e sto giocando tanto al mio primo campionato professionistico adattandomi alla difesa a tre. Il futuro? Sono tifoso viola. Intanto voglio essere protagonista con la Lucchese e disputare un buon campionato.