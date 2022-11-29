Amichevoli, Nota ufficiale ACF: la primavera di Mr. Aquilani affronterà l'Athletic Calenzano
I ragazzi di mr. Aquilani saranno impegnati presso lo stadio "Paolo Magnolfi" per un'amichevole con l'Athletic Calenzano
Con una nota ufficiale sul proprio sito la Fiorentina, ha comunicato che i ragazzi di Alberto Aquilani sfideranno l'Athletic Calenzano presso lo stadio comunale “Paolo Magnolfi” a Calenzano, il giorno 01/12 alle ore 15:00. Di seguito il comunicato:
"ACF Fiorentina comunica che la Primavera Viola affronterà in amichevole la Prima Squadra dell'Athletic Calenzano. La partita verrà disputata giovedì 1 dicembre alle ore 15,00 c/o impianto sportivo “Paolo Magnolfi” – Via di Le Prata, 1 – Località Calenzano (FI). L'incontro sarà aperto a pubblico e stampa".
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