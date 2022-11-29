Labaro Viola

Amichevoli, Nota ufficiale ACF: la primavera di Mr. Aquilani affronterà l'Athletic Calenzano

I ragazzi di mr. Aquilani saranno impegnati presso lo stadio "Paolo Magnolfi" per un'amichevole con l'Athletic Calenzano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2022 19:41
Amichevoli, Nota ufficiale ACF: la primavera di Mr. Aquilani affronterà l'Athletic Calenzano -
News
Fiorentina
Amichevole
Fiorentina Primavera
Condividi

Amichevoli, Nota ufficiale ACF: la primavera di Mr. Aquilani affronterà l'Athletic Calenzano

Con una nota ufficiale sul proprio sito la Fiorentina, ha comunicato che i ragazzi di Alberto Aquilani sfideranno l'Athletic Calenzano presso lo stadio comunale “Paolo Magnolfi” a Calenzano, il giorno 01/12 alle ore 15:00. Di seguito il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica che la Primavera Viola affronterà in amichevole la Prima Squadra dell'Athletic Calenzano. La partita verrà disputata giovedì 1 dicembre alle ore 15,00 c/o impianto sportivo “Paolo Magnolfi” – Via di Le Prata, 1 – Località Calenzano (FI). L'incontro sarà aperto a pubblico e stampa".

FIORENTINA SEGUE COPPOLA

https://www.labaroviola.com/da-verona-la-fiorentina-segue-con-attenzione-il-giovane-difensore-coppola-dellhellas/194241/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok