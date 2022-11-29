Da Verona, La Fiorentina segue con attenzione il giovane difensore Coppola dell'Hellas

Il giovane centrale di difesa è già nel giro delle squadre Under della Nazionale Italiana e potrebbe rappresentare un investimento per il futuro

Come riporta il Corriere di Verona il difensore classe 2003 Diego Coppola sarebbe uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina per la prossima finestra di mercato. Il giovanissimo centrale è fuori per infortunio da metà settembre, proprio dalla partita del Franchi che ha visto il Verona uscire sconfitto dalla Fiorentina. Coppola aveva trovato grande spazio nello scacchiere di mister Cioffi prima che lo stesso allenatore venisse esonerato e sostituito da Bocchetti.

FIORENTINA ATTIVA SUL MERCATO

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