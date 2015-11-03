Notizie Coppola Fiorentina

Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"
22 gennaio 2026 18:02
TMW scrive: "La Fiorentina ha scartato Dier, concrete le piste Leite e Coppola. Sullo sfondo Becao"
22 gennaio 2026 12:11
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Coppola, ostacolo formula, il Brighton punta al prestito secco. Concorrenza Milan"
22 gennaio 2026 10:04
Fiorentina sempre più vicina a Coppola, superato il Milan. Il Brighton libera in prestito il difensore
21 gennaio 2026 20:35
Repubblica: "Il Brighton ha aperto alla cessione in prestito secco di Coppola. Formula che piace alla Fiorentina"
21 gennaio 2026 10:04
Nazione: "Nuovi contatti per Coppola. Manca l'apertura del Brighton al prestito"
20 gennaio 2026 10:05
Gazzetta: “La Fiorentina ha intensificato i contatti con il Brighton per Coppola”
20 gennaio 2026 09:45
TMW: "Il Brighton apre al prestito secco di Coppola, il difensore ci sono Fiorentina, Milan, Torino e Hellas"
19 gennaio 2026 19:32
Sportitalia riporta: "Coppola proposto a Milan e Fiorentina dal suo agente, nessuna trattativa per ora"
08 gennaio 2026 14:14
Nazione: “Coppola vorrebbe tornare in Italia, c’è la Fiorentina. Idee Dragusin e Becao restano vive”
05 gennaio 2026 09:52
Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina ha chiesto al Brighton Coppola un mese fa"
03 gennaio 2026 10:10
Corriere dello Sport: "Coppola spinge per la cessione. Il Brighton chiede almeno 15 milioni"
02 gennaio 2026 10:40
Corriere dello Sport: "Il Brighton chiede almeno 15 milioni alla Fiorentina per Coppola"
31 dicembre 2025 10:06
Gazzetta: “Coppola nel mirino della Fiorentina. Ha pochissimo spazio al Brighton, può tornare in A”
30 dicembre 2025 09:03
Gazzetta: “Idea Coppola per la Fiorentina. Sullo sfondo Dragusin ma la concorrenza è forte”
27 dicembre 2025 08:56
Corriere dello Sport: "Coppola e Diogo Leite in pole. Picciono Maldini e Boga"
23 dicembre 2025 10:08
Prima da titolare per Coppola e clean sheet per il difensore del Brighton nel mirino della Fiorentina
20 dicembre 2025 21:57
Cm.com scrive: “Fiorentina su Coppola, intensificati i contatti con l’agente dell’ex Verona”
19 dicembre 2025 16:21
Corriere Fiorentino: “Coppola e Becao se parte Comuzzo. I big come Kean e Gosens sono incedibili”
13 dicembre 2025 08:13
Romano rivela: "Coppola nel mirino della Fiorentina per il mercato di gennaio"
11 dicembre 2025 11:29
Nazione: "Fiorentina su Coppola e Leoni, entrambi hanno una valutazione di 7 milioni"
13 giugno 2025 09:59
Pedullà: "Fiorentina su Ghilardi o Coppola del Verona se verrà perfezionata cessione di Comuzzo"
30 gennaio 2025 17:17
Coppola ammette: "Ikoné il calciatore più difficile da marcare. Una freccia, ti fa impazzire a tutto campo"
31 dicembre 2022 17:20
Da Verona, La Fiorentina segue con attenzione il giovane difensore Coppola dell'Hellas
29 novembre 2022 19:08
Gazzetta, alla Fiorentina piace Coppola del Verona. Costa 8 milioni ma la Lazio è in vantaggio
26 settembre 2022 13:56
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