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Notizie Coppola Fiorentina

Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"

22 gennaio 2026 18:02

TMW scrive: "La Fiorentina ha scartato Dier, concrete le piste Leite e Coppola. Sullo sfondo Becao"

22 gennaio 2026 12:11

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Coppola, ostacolo formula, il Brighton punta al prestito secco. Concorrenza Milan"

22 gennaio 2026 10:04

Fiorentina sempre più vicina a Coppola, superato il Milan. Il Brighton libera in prestito il difensore

21 gennaio 2026 20:35

Repubblica: "Il Brighton ha aperto alla cessione in prestito secco di Coppola. Formula che piace alla Fiorentina"

21 gennaio 2026 10:04

Nazione: "Nuovi contatti per Coppola. Manca l'apertura del Brighton al prestito"

20 gennaio 2026 10:05

Gazzetta: “La Fiorentina ha intensificato i contatti con il Brighton per Coppola”

20 gennaio 2026 09:45

TMW: "Il Brighton apre al prestito secco di Coppola, il difensore ci sono Fiorentina, Milan, Torino e Hellas"

19 gennaio 2026 19:32

Sportitalia riporta: "Coppola proposto a Milan e Fiorentina dal suo agente, nessuna trattativa per ora"

08 gennaio 2026 14:14

Nazione: “Coppola vorrebbe tornare in Italia, c’è la Fiorentina. Idee Dragusin e Becao restano vive”

05 gennaio 2026 09:52

Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina ha chiesto al Brighton Coppola un mese fa"

03 gennaio 2026 10:10

Corriere dello Sport: "Coppola spinge per la cessione. Il Brighton chiede almeno 15 milioni"

02 gennaio 2026 10:40

Corriere dello Sport: "Il Brighton chiede almeno 15 milioni alla Fiorentina per Coppola"

31 dicembre 2025 10:06

Gazzetta: “Coppola nel mirino della Fiorentina. Ha pochissimo spazio al Brighton, può tornare in A”

30 dicembre 2025 09:03

Gazzetta: “Idea Coppola per la Fiorentina. Sullo sfondo Dragusin ma la concorrenza è forte”

27 dicembre 2025 08:56

Corriere dello Sport: "Coppola e Diogo Leite in pole. Picciono Maldini e Boga"

23 dicembre 2025 10:08

Prima da titolare per Coppola e clean sheet per il difensore del Brighton nel mirino della Fiorentina

20 dicembre 2025 21:57

Cm.com scrive: “Fiorentina su Coppola, intensificati i contatti con l’agente dell’ex Verona”

19 dicembre 2025 16:21

Corriere Fiorentino: “Coppola e Becao se parte Comuzzo. I big come Kean e Gosens sono incedibili”

13 dicembre 2025 08:13

Romano rivela: "Coppola nel mirino della Fiorentina per il mercato di gennaio"

11 dicembre 2025 11:29

Nazione: "Fiorentina su Coppola e Leoni, entrambi hanno una valutazione di 7 milioni"

13 giugno 2025 09:59

Pedullà: "Fiorentina su Ghilardi o Coppola del Verona se verrà perfezionata cessione di Comuzzo"

30 gennaio 2025 17:17

Coppola ammette: "Ikoné il calciatore più difficile da marcare. Una freccia, ti fa impazzire a tutto campo"

31 dicembre 2022 17:20

Da Verona, La Fiorentina segue con attenzione il giovane difensore Coppola dell'Hellas

29 novembre 2022 19:08

Gazzetta, alla Fiorentina piace Coppola del Verona. Costa 8 milioni ma la Lazio è in vantaggio

26 settembre 2022 13:56

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