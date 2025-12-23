Corriere dello Sport: "Coppola e Diogo Leite in pole. Picciono Maldini e Boga"

Finestra di mercato importante per le sorti della Fiorentina

Si annuncia una finestra di mercato impegnativa e determinante per le sorti della Fiorentina. I dirigenti viola, guidati con ogni probabilità da Fabio Paratici, dovranno ricostruire buona parte dell’organico rinforzandolo con elementi utili e dediti alla causa. L’idea è di garantire forze fresche a Paolo Vanoli inserendo nuovi giocatori soprattutto in difesa e a centrocampo. Da non sottovalutare la pista che porta a Diego Coppola del Brighton, contattato in tempi non sospetti.

Da tenere presente il mercato internazionale, specie con Paratici. E allora occhio ai nomi di Axel Disasi e Joshua Kofi Acheampong del Chelsea, il quale però avendo esaurito le caselle dei prestiti dovrà prevederne uno per farne rientrare un altro. Resta d’attualità il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino. Idem Eric Martel del Colonia. Sugli esterni piacciono Daniel Maldini (Atalanta) e Jeremie Boga (Nizza). Si prevede una sessione laboriosa anche in uscita, tanto che sono pochi gli intoccabili. Tra cui Moise Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.