Sportitalia riporta: "Coppola proposto a Milan e Fiorentina dal suo agente, nessuna trattativa per ora"

L'ex difensore del Verona potrebbe tornare in Italia dopo solo 6 mesi tra le fila del Brighton in Premier League

Come riportato da Sportitalia, il difensore italiano Diego Coppola, ora al Brighton dopo un'esperienza in Serie A con il Verona, potrebbe tornare in Italia dopo solo 6 mesi in Premier League. Il difensore, infatti, è stato proposto nelle ultime settimane dai suoi agenti al Milan e alla Fiorentina, ma finora non ci sono stati riscontri che segnino l'inizio di un'eventuale trattativa per portarlo di nuovo in Italia. Il difensore ha manifestato l'interesse di tornare e i margini di manovra sono molto concreti.