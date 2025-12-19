Cm.com scrive: “Fiorentina su Coppola, intensificati i contatti con l’agente dell’ex Verona”

La scorsa estate Diego Coppola, promettente difensore centrale classe 2003, aveva accettato l’offerta del Brighton con l’ambizione di imporsi in Premier League. Fin qui, però, l’avventura in Inghilterra dell’ex Verona si sta rivelando più complicata del previsto con tanta panchina e appena tre presenze. Il bilancio negativo, anche se parziale. sta portando l’entourage a riflessioni profonde che non escludono un addio anticipato, già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Solo quatto mesi fa il Brighton aveva deciso di investire ben 10 milioni più 1 di bonus per strappare Coppala al Verona. Certamente si tratta di un investimento importante per un giovane di belle speranze che aveva diverse presenze con l’under 21 azzurra e che era entrato nel giro della Nazionale Maggiore. Le difficoltà di ambientamento erano già state messe in preventivo ma Diego ha la percezione di non rientrare proprio nei piani del tecnico Fabian Hürzeler.

Il mercato di gennaio potrebbe essere definito come quello della grande rivoluzione viola. Il ds Goretti e il tecnico Vanoli sono d’accordo nel provare a fare diverse operazioni sia in entrata che in uscita: l’obiettivo principale è Diego Coppola dal Brighton. La dirigenza viola ha intensificato i contatti con l’agente del difensore e nelle prossime ore inizierà anche dialogare con il Brighton. Lo riporta Calciomercato.com