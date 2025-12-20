20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Prima da titolare per Coppola e clean sheet per il difensore del Brighton nel mirino della Fiorentina

News

Prima da titolare per Coppola e clean sheet per il difensore del Brighton nel mirino della Fiorentina

Redazione

20 Dicembre · 21:57

Aggiornamento: 20 Dicembre 2025 · 21:57

TAG:

Brightoncoppola

Condividi:

di

Esordio da titolare positivo in Premier League per il difensore del Brighton Diego Coppola finito nel mirino di diversi club di Serie A

Giornata importante per il difensore italiano Diego Coppola che nel pomeriggio ha fatto il suo esordio da titolare in Premier League con la maglia del Brighton.
Esordio positivo per l’ex difensore del Verona che sarebbe sul mercato dopo un inizio di stagione faticoso con la maglia dei “Seagulls” con appena tre gettoni tutti da subentrato prima del match odierno contro il Sunderland.
Un pareggio 0-0 e un cartellino giallo per il difensore veronese che ha risposto positivamente all’occasione concessa dell’allenatore Fabian Hurzeler.
Vedremo se il minutaggio di Coppola sia destinato ad aumentare nelle prossime partite, frenando le voci di mercato che circolano nei confronti del difensore che interessa a Fiorentina, Torino e Bologna.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio