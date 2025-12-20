Prima da titolare per Coppola e clean sheet per il difensore del Brighton nel mirino della Fiorentina

Giornata importante per il difensore italiano Diego Coppola che nel pomeriggio ha fatto il suo esordio da titolare in Premier League con la maglia del Brighton.

Esordio positivo per l’ex difensore del Verona che sarebbe sul mercato dopo un inizio di stagione faticoso con la maglia dei “Seagulls” con appena tre gettoni tutti da subentrato prima del match odierno contro il Sunderland.

Un pareggio 0-0 e un cartellino giallo per il difensore veronese che ha risposto positivamente all’occasione concessa dell’allenatore Fabian Hurzeler.

Vedremo se il minutaggio di Coppola sia destinato ad aumentare nelle prossime partite, frenando le voci di mercato che circolano nei confronti del difensore che interessa a Fiorentina, Torino e Bologna.