19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:41

TMW: “Il Brighton apre al prestito secco di Coppola, il difensore ci sono Fiorentina, Milan, Torino e Hellas”

19 Gennaio · 19:32

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 19:32

Il Brighton ha aperto alla possibilità di far partire Diego Coppola in prestito con il difensore che piace a diversi club di Serie A

Diego Coppola potrebbe tornare a giocare in Serie A in questo calciomercato di gennaio.
Sul difensore veronese ci sono diversi club come Milan e Fiorentina che da settimane seguono con attenzione la situazione del difensore italiano del Brighton.
Secondo quanto appreso da TMW, comunque, per permettergli di raccogliere un minutaggio maggiore, i Seagulls avrebbero aperto al prestito secco di Coppola fino al termine della stagione. E in Serie A c’è chi ci pensa: la Fiorentina è attenta sul calciatore, che potrebbe diventare un’idea in itinere anche per il Milan.
E non solo queste due, perché su Coppola sono state segnalate come squadre interessate il Torino e pure l’Hellas Verona, che lo riaccoglierebbe così dopo pochi mesi dall’addio.

