TMW: “Il Brighton apre al prestito secco di Coppola, il difensore ci sono Fiorentina, Milan, Torino e Hellas”

Diego Coppola potrebbe tornare a giocare in Serie A in questo calciomercato di gennaio.

Sul difensore veronese ci sono diversi club come Milan e Fiorentina che da settimane seguono con attenzione la situazione del difensore italiano del Brighton.

Secondo quanto appreso da TMW, comunque, per permettergli di raccogliere un minutaggio maggiore, i Seagulls avrebbero aperto al prestito secco di Coppola fino al termine della stagione. E in Serie A c’è chi ci pensa: la Fiorentina è attenta sul calciatore, che potrebbe diventare un’idea in itinere anche per il Milan.

E non solo queste due, perché su Coppola sono state segnalate come squadre interessate il Torino e pure l’Hellas Verona, che lo riaccoglierebbe così dopo pochi mesi dall’addio.