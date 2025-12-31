31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Corriere dello Sport: “Il Brighton chiede almeno 15 milioni alla Fiorentina per Coppola”

Rassegna Stampa

Redazione

31 Dicembre · 10:06

La formula potrebbe essere quella di un prestito con opzione

Un profilo più che gradito è quello di Diego Coppola. Ventidue anni e di proprietà del Brighton, Coppola ha giocato nell’Hellas Verona fino alla scorsa estate per poi trasferirsi in Premier League dove non sta trovando grande spazio. I biancoblù chiederebbero almeno 15 milioni per un potenziale prestito con opzione. I primi contatti ci sono stati, da capire se la cosa potrà concretizzarsi. Sullo sfondo rimane Diogo Leite, il cui contratto con l’Union Berlino scadrà il prossimo giugno. Ecco perché il suo innesto sarebbe economicamente accessibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.

