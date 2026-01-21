Repubblica: “Il Brighton ha aperto alla cessione in prestito secco di Coppola. Formula che piace alla Fiorentina”

Le attenzioni della dirigenza viola, sistemate le fasce e il centrocampo, sono adesso tutte sulla difesa. Con la retroguardia a quattro ormai fissa, Vanoli si trova infatti a disposizione soltanto tre centrali, Pongracic, Comuzzo e Ranieri, utilizzabile anche sull’esterno come terzino e, complici le partenze di Viti e Pablo Marì, occorre numericamente rinforzare il reparto.

Sfumato il grande sogno di inizio gennaio, Radu Dragusin – vicino alla Roma e mai convinto di giocare per la salvezza con la Fiorentina – la pista più concreta arriva ancora una volta dalla Premier League. Porta a Diego Coppola, ex Verona e passato in estate proprio dai gialloblù al Brighton. Il ragazzo piace e non poco all’area tecnica gigliata. La novità delle ultime ore è che i Seagulls hanno aperto alla cessione in prestito, anche secco, operazione che la dirigenza viola accetterebbe di buon grado. Giovane, classe 2003, Coppola è un marcatore bravo a giocare sull’uomo, anche se da un punto di vista tattico ha fatto vedere le sue migliori doti nella difesa a tre. Lo riporta Repubblica.