21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica: “Il Brighton ha aperto alla cessione in prestito secco di Coppola. Formula che piace alla Fiorentina”

Rassegna Stampa

Repubblica: “Il Brighton ha aperto alla cessione in prestito secco di Coppola. Formula che piace alla Fiorentina”

Redazione

21 Gennaio · 10:04

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 10:04

TAG:

BrightoncoppolaFiorentina

Condividi:

di

Sfuma il sogno Dragusin, c'è Coppola nel mirino della Fiorentina

Le attenzioni della dirigenza viola, sistemate le fasce e il centrocampo, sono adesso tutte sulla difesa. Con la retroguardia a quattro ormai fissa, Vanoli si trova infatti a disposizione soltanto tre centrali, Pongracic, Comuzzo e Ranieri, utilizzabile anche sull’esterno come terzino e, complici le partenze di Viti e Pablo Marì, occorre numericamente rinforzare il reparto.

Sfumato il grande sogno di inizio gennaio, Radu Dragusin – vicino alla Roma e mai convinto di giocare per la salvezza con la Fiorentina – la pista più concreta arriva ancora una volta dalla Premier League. Porta a Diego Coppola, ex Verona e passato in estate proprio dai gialloblù al Brighton. Il ragazzo piace e non poco all’area tecnica gigliata. La novità delle ultime ore è che i Seagulls hanno aperto alla cessione in prestito, anche secco, operazione che la dirigenza viola accetterebbe di buon grado. Giovane, classe 2003, Coppola è un marcatore bravo a giocare sull’uomo, anche se da un punto di vista tattico ha fatto vedere le sue migliori doti nella difesa a tre. Lo riporta Repubblica.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio