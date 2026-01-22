22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:04

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Coppola, ostacolo formula, il Brighton punta al prestito secco. Concorrenza Milan”

Rassegna Stampa

22 Gennaio · 10:04

La Fiorentina sta seguendo diversi nomi

Per adesso resta d’attualità Diogo Leite dell’Union Berlino. Classe 1999, mancino, economicamente abbordabile. Ricordiamo che il suo accordo coi tedeschi scadrà a giugno. Se poi si verificasse un’occasione favorevole, la dirigenza viola la valuterebbe. Da tenere d’occhio la situazione di Diego Coppola, in uscita dal Brighton e in trattativa col Milan. La Fiorentina è tornata a pensarci negli ultimi giorni dopo un primo sondaggio di inizio dicembre. L’ostacolo è la formula: gli inglesi prediligono il prestito secco. Sullo sfondo pure Rodrigo Becao del Fenerbahce, col contratto in scadenza tra sei mesi. Servirà un po’ di tempo per decidere la strategia migliore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

