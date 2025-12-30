Gazzetta: “Coppola nel mirino della Fiorentina. Ha pochissimo spazio al Brighton, può tornare in A”

Altro reparto in cui agire è la difesa, che ha già incassato 28 reti e ha dimostrato fragilità sia a tre che con la recente linea a quattro. Servono innesti e certezze. Un nome è quello di Diego Coppola che conosce la Serie A per aver giocato nel Verona prima di passare al Brighton dove ha trovato pochissimo spazio dall’inizio della stagione fino a metà dicembre (appena 17 minuti complessivi in Premier) per poi essere rilanciato da titolare nelle ultime due sfide con Sunderland e Arsenal. Ha appena compiuto 23 anni e non escluderebbe un ritorno in Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.