30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Coppola nel mirino della Fiorentina. Ha pochissimo spazio al Brighton, può tornare in A”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Coppola nel mirino della Fiorentina. Ha pochissimo spazio al Brighton, può tornare in A”

Redazione

30 Dicembre · 09:03

Aggiornamento: 30 Dicembre 2025 · 09:03

TAG:

coppolaFiorentina

Condividi:

di

Coppola conosce già la Serie A visto il passato nel Verona

Altro reparto in cui agire è la difesa, che ha già incassato 28 reti e ha dimostrato fragilità sia a tre che con la recente linea a quattro. Servono innesti e certezze. Un nome è quello di Diego Coppola che conosce la Serie A per aver giocato nel Verona prima di passare al Brighton dove ha trovato pochissimo spazio dall’inizio della stagione fino a metà dicembre (appena 17 minuti complessivi in Premier) per poi essere rilanciato da titolare nelle ultime due sfide con Sunderland e Arsenal. Ha appena compiuto 23 anni e non escluderebbe un ritorno in Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio