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Fiorentina sempre più vicina a Coppola, superato il Milan. Il Brighton libera in prestito il difensore

Diego Coppola può essere il quinto rinforzo della Fiorentina in questo mercato di gennaio. Difensore centrale classe 2003

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2026 20:35
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La Fiorentina si avvicina a Coppola, difensore centrale classe 2003 di proprietà del Brighton. Nelle ultime ore la società viola ha superato il Milan nella corsa al calciatore italiano che in estate è stato acquistato dal Verona per 11 milioni di euro ma fino ad ora non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in Premier League.

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