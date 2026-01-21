Fiorentina sempre più vicina a Coppola, superato il Milan. Il Brighton libera in prestito il difensore

Diego Coppola può essere il quinto rinforzo della Fiorentina in questo mercato di gennaio. Difensore centrale classe 2003

La Fiorentina si avvicina a Coppola, difensore centrale classe 2003 di proprietà del Brighton. Nelle ultime ore la società viola ha superato il Milan nella corsa al calciatore italiano che in estate è stato acquistato dal Verona per 11 milioni di euro ma fino ad ora non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in Premier League.