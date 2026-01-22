TMW scrive: “La Fiorentina ha scartato Dier, concrete le piste Leite e Coppola. Sullo sfondo Becao”

Il prossimo passo della Fiorentina sul mercato potrebbe arrivare dal reparto arretrato. La dirigenza viola sta infatti lavorando per regalare a Paolo Vanoli un difensore mancino, profilo ritenuto fondamentale per completare il pacchetto difensivo e garantire maggiori alternative tattiche nel girone di ritorno.

La situazione è legata anche al futuro di Luca Ranieri. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha fatto sapere che il giocatore non escluderebbe una partenza, anche se al momento il club non sembra intenzionato ad aprire alla cessione. Proprio per cautelarsi, la Fiorentina ha gia sondato alcune piste. Tra queste quella che porta a Sikou Niakaté del Braga: i viola avevano provato a impostare l’operazione in prestito con diritto di riscatto, ma il muro dei portoghesi sull’obbligo ha fatto raffreddare la trattativa.

Negli ultimi giorni è stato proposto anche Eric Dier, oggi al Monaco, ma la candidatura dell’inglese non ha convinto Paratici e Goretti. Resta invece concreta la pista che porta a Diogo Leite dell’Union Berlino, classe ’99, mancino e con un contratto in scadenza a giugno: un profilo considerato economicamente sostenibile. Da monitorare anche la posizione di Diego Coppola, in uscita dal Brighton e seguito pure dal Milan, mentre sullo sfondo resta Rodrigo Becão del Fenerbahce, anch’egli vicino alla scadenza. La Fiorentina vuole muoversi con calma, aspettando l’occasione giusta per chiudere il colpo in difesa. Lo scrive Tuttomercatoweb