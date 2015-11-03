Labaro Viola

Notizie Dier Fiorentina

TMW scrive: "La Fiorentina ha scartato Dier, concrete le piste Leite e Coppola. Sullo sfondo Becao"

22 gennaio 2026 12:11

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha mollato la presa per Niakaté. Proposto Dier del Monaco, no dei Viola"

22 gennaio 2026 10:02

Il Corriere dello Sport riporta: "Dier proposto alla Fiorentina, ma non piace come profilo per la difesa"

14 gennaio 2026 13:41

Lady Radio: "Idea Eric Dier per la difesa della Fiorentina, ex colonna degli Spurs ora al Monaco"

12 gennaio 2026 21:09

Tottenham in pressing su Vecino: gli Spurs chiamano l'agente per il dopo Dier...

21 giugno 2017 18:18

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