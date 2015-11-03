Notizie Dier Fiorentina

TMW scrive: "La Fiorentina ha scartato Dier, concrete le piste Leite e Coppola. Sullo sfondo Becao"
22 gennaio 2026 12:11
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha mollato la presa per Niakaté. Proposto Dier del Monaco, no dei Viola"
22 gennaio 2026 10:02
Il Corriere dello Sport riporta: "Dier proposto alla Fiorentina, ma non piace come profilo per la difesa"
14 gennaio 2026 13:41
Lady Radio: "Idea Eric Dier per la difesa della Fiorentina, ex colonna degli Spurs ora al Monaco"
12 gennaio 2026 21:09
Tottenham in pressing su Vecino: gli Spurs chiamano l'agente per il dopo Dier...
21 giugno 2017 18:18
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