Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha mollato la presa per Niakaté. Proposto Dier del Monaco, no dei Viola"

La Fiorentina studia il colpo in entrata per la difesa

La Fiorentina ha anche fatto un tentativo per il prestito con diritto di riscatto del classe 1999 Sikou Niakaté del Braga, salvo mollare la presa nel momento in cui i lusitani hanno imposto l’obbligo di riscatto. Tuttavia continua la ricerca del difensore, senza fretta e con equilibrio. Ultimamente era stato proposto Eric Dier, classe 1994 del Monaco. Paratici e Goretti hanno rifiutato. Lo scrive il Corriere dello Sport.