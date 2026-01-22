Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha mollato la presa per Niakaté. Proposto Dier del Monaco, no dei Viola"
La Fiorentina studia il colpo in entrata per la difesa
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2026 10:02
La Fiorentina ha anche fatto un tentativo per il prestito con diritto di riscatto del classe 1999 Sikou Niakaté del Braga, salvo mollare la presa nel momento in cui i lusitani hanno imposto l’obbligo di riscatto. Tuttavia continua la ricerca del difensore, senza fretta e con equilibrio. Ultimamente era stato proposto Eric Dier, classe 1994 del Monaco. Paratici e Goretti hanno rifiutato. Lo scrive il Corriere dello Sport.