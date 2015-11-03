Labaro Viola

Notizie Niakate Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Diogo Leite e Niakate? I loro club sono poco propensi a venderli a gennaio”

26 gennaio 2026 09:41

Corriere dello Sport: "Folta concorrenza per Diogo Leite. Niakaté? Scontro con il Braga sulla formula"

25 gennaio 2026 10:09

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha mollato la presa per Niakaté. Proposto Dier del Monaco, no dei Viola"

22 gennaio 2026 10:02

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Niakaté. Il Braga vuole l'obbligo"

21 gennaio 2026 09:26

Romano: “Offerta della Fiorentina in prestito con diritto per Niakaté, difensore del Braga”

20 gennaio 2026 17:15

Archivio

Esplora l'archivio di Niakate

Sett. 5 Sett. 4