Notizie Niakate Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Diogo Leite e Niakate? I loro club sono poco propensi a venderli a gennaio”
26 gennaio 2026 09:41
Corriere dello Sport: "Folta concorrenza per Diogo Leite. Niakaté? Scontro con il Braga sulla formula"
25 gennaio 2026 10:09
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha mollato la presa per Niakaté. Proposto Dier del Monaco, no dei Viola"
22 gennaio 2026 10:02
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Niakaté. Il Braga vuole l'obbligo"
21 gennaio 2026 09:26
Romano: “Offerta della Fiorentina in prestito con diritto per Niakaté, difensore del Braga”
20 gennaio 2026 17:15
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