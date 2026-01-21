21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Niakaté. Il Braga vuole l’obbligo”

Rassegna Stampa

Redazione

21 Gennaio · 09:26

BragaFiorentinaNiakaté

La Fiorentina batte il mercato alla ricerca di un difensore centrale mancino

La Fiorentina batte il mercato alla ricerca di un difensore centrale mancino. Non un fattore vincolante, quello del piede forte. Nel senso che, a fronte di un’occasione favorevole, la dirigenza viola può serenamente convincersi ad accoglierne uno di piede destro. Sta di fatto che nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio per Sikou Niakaté, difensore centrale di piede mancino classe 1999 in forza al Braga. L’ostacolo è la formula: Paratici e Goretti hanno offerto un prestito con diritto di riscatto, i lusitani frenano, con la volontà di inserire almeno l’obbligo. Resta una pista su cui si può lavorare. Lo riporta il Corriere dello Sport.

