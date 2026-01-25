Corriere dello Sport: “Folta concorrenza per Diogo Leite. Niakaté? Scontro con il Braga sulla formula”

Niente di nuovo sotto il sole. La Fiorentina sta sondando meticolosamente il mercato italiano ed estero per trovare il difensore giusto da portare in questa sessione di mercato invernale alla corte di Paolo Vanoli. Diogo Leite può essere un’occasione a buon prezzo visto che il suo contratto con l’Union Berlino scadrà a giugno, ma c’è da considerare la concorrenza. Per Sikou Niakaté il problema è la formula: il Braga pretende di inserire l’obbligo di riscatto nel prestito. Saranno giorni di analisi profonde, con la consapevolezza che la sessione di trattative finirà il 2 febbraio. Lo riporta il Corriere dello Sport.