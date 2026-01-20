20 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Romano: “Offerta della Fiorentina in prestito con diritto per Niakaté, difensore del Braga”

20 Gennaio · 17:15

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 17:15

ACF FiorentinaNiakatéRomano

La Fiorentina ha fatto un’offerta in prestito con diritto per acquisire le prestazioni di Niakaté, centrale del Braga

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha rivelato sul proprio profilo che la Fiorentina è interessata all’acquisto del difensore centrale Sikou Niakaté del Braga, per il quale la società portoghese ha respinto la proposta di prestito con diritto di riscatto formulata dai viola.

