Romano: “Offerta della Fiorentina in prestito con diritto per Niakaté, difensore del Braga”

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha rivelato sul proprio profilo X che la Fiorentina è interessata all’acquisto del difensore centrale Sikou Niakaté del Braga, per il quale la società portoghese ha respinto la proposta di prestito con diritto di riscatto formulata dai viola.

EXCL: Fiorentina make approach for Braga centre back Sikou Niakaté on loan with buy option clause. Braga want different formula to let the CB leave. pic.twitter.com/xJAjBf66Hp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026