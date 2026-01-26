26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:41

Corriere Fiorentino: "Diogo Leite e Niakate? I loro club sono poco propensi a venderli a gennaio"

Corriere Fiorentino: “Diogo Leite e Niakate? I loro club sono poco propensi a venderli a gennaio”

26 Gennaio

La Fiorentina deve muoversi a costo zero

Una strategia inevitabile per chi, come la Fiorentina, deve muoversi a costo zero (e con una classifica molto poco invitante) cui provare a ovviare mantenendo aperte altre piste. Come quella che porta a Diogo Leite dell’Union Berlino, seppure i tedeschi siano poco propensi a una cessione in questa finestra di mercato, o ancora come quella relativa a Sikou Niakate, centrale originario del Mali che ha però identico problema con il suo club, il Braga. Così con Coppola più o meno abbandonato, e vicino ad accasarsi dal Brighton al Paris Fc, non ci sarebbe da stupirsi se sui taccuini societari arrivassero altri nomi, o ex obiettivi come quel Bijol del Leeds già preso in considerazione nel recente passato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

